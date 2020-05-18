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Туриста арестовали из-за фото с отдыха на Гавайях

Мужчину выследили после публикаций фотографий пляжа в Instagram

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:57

На Гавайях за нарушение обязательного 14-дневного карантина из-за пандемии коронавируса арестовали туриста из Нью-Йорка. 23-летнего мужчину выследили после публикаций фотографий пляжа в Instagram. Кроме того, он пользовался общественным транспортом, чтобы добраться до многих других мест, которые тоже фотографировал. Об этом передает CNN.

"Полиция узнала о его сообщениях в социальных сетях от граждан, которые видели мужчину на пляже с доской для серфинга, загорающим и гуляющим в ночное время", – говорится в заявлении местных властей.

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К слову, на Гавайях ввели 14-дневный карантин для туристов, обязывающий их не покидать гостиницу или место проживания. Путешественники должны заполнить документ об ответственности за нарушение карантина, которое карается штрафом в размере пять тысяч долларов или тюремным заключением на срок до одного года. За время пандемии на Гавайях зарегистрировали 638 случаев коронавируса и 17 смертей от этой инфекции.

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

Напомним, появилось пугающее видео туристки, скользящей на краю 900-метровой скалы. На ролике показано, как женщина сидит на крутом утесе и постепенно подбирается к его краю.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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