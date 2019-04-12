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Туристка нашла "гениальный способ" не платить за багаж в самолете

Находчивая девушка сэкономила 118 долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:54
Девушка рассказала, как сэкономить на багаже в самолете
Девушка рассказала, как сэкономить на багаже в самолете
Фото: Depositphotos

Пассажирка авиакомпании Thomas Cook Airlines Натали Винн нашла забавный способ сэкономить на багаже в путешествии.

Сотрудник авиакомпании остановил ее перед посадкой на рейс до Канарских островов и заявил, что ее чемодан весит 9,4 килограмма — на 3,4 килограмма больше нормы провоза ручной клади. Пассажирку попросили зарегистрировать ее чемодан как полноценный багаж и доплатить за него 118 долларов. Тогда девушка открыла его и надела на себя семь платьев, две пары обуви, двое шорт, юбку и кардиган.

"Единственный, кто был недоволен происходящим, — женщина на стойке регистрации. Но она все равно разрешила мне пройти в самолет", — поделилась Винн с журналистами таблоида The Sun, добавив, что едва не потеряла сознание от жары.

По словам путешественницы, когда она зашла в самолет в таком виде, другие пассажиры смеялись над ней, а некоторые даже предлагали упаковать ее вещи в свой багаж. Пользователи сети, в свою очередь, называют девушку гениальной.

Ранее мы писали о правилах перевозки багажа в Wizz Air и нормах ручной клади. Кроме этого, "Сегодня" сообщали о том, что Wizz Air оштрафовали в Италии за те же правила по ручной клади и багажу.

Смотрите видео: МАУ ужесточили требования к багажу

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Источник: Сегодня
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