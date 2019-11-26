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Туристку на пляже накрыло волной: она хотела сделать красивое фото

Девушка из американского Бостона отдыхала на курорте с подругой Мейси Ник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
Мощная волна смыла туристку Фото: Szabo Viktor / Unsplash
Мощная волна смыла туристку
Фото: Szabo Viktor / Unsplash

На пляже Диворс в мексиканском Кабо-Сан-Лукасе американку Николь Бутин из Бостона накрыло гигантской волной во время фото на фоне Тихого океана. Туристка отдыхала на курорте с подругой Мейси Ник. В результате произошедшего никто не пострадал. Видеозапись произошедшего опубликовало Daily Mail.

На обнародованных кадрах видно, что американка подходит к красивой скале, поворачивается, чтобы позировать для снимка, и ее тут же сбивает с ног мощная волна. За кадром слышны крики: "О боже!"

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

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"Мне показалось, что она ударилась о камни, поэтому я закричала и бросилась к ней, но она тут же вышла из воды", – рассказала Никс. Девушка отметила, что Николь даже удалось сохранить солнцезащитные очки, которые были на ней во время фотосессии.

Ранее "Сегодня" писали о подобном инциденте: фотосессия туристов на популярном у клифф-джамперов месте Слезе Дьявола (Бали) едва не окончилась трагически.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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