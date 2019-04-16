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Туристов возле креста чуть не убил удар молнии: видео

Испанцы не поняли, что с ними произошло, пока не посмотрели видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Молния чуть не убила испанских туристов
Молния чуть не убила испанских туристов
Фото: Depositphotos

В Испании молния ударила рядом с супружеской парой, которая пыталась сфотографировать крест на вершине Монтсени в Каталонских горах.

Как сообщает Daily Mail, когда Магда и Марсель Галлардо приступили к восхождению на гору, светило солнце. Через некоторое время сгустились тучи и начался град. Однако супруги уже подошли к вершине слишком близко и решили не возвращаться.

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Наверху Галлардо решили запечатлеть себя у креста. В этот момент ударила молния, и супруги упали на землю. Они признались, что не поняли, что с ними произошло, пока не посмотрели видео.

Супруги не пострадали, но признались, что почувствовали запах горелого после удара молнии. Родственники пошутили, что им стоит купить лотерейный билет, пока удача от них не отвернулась.

Напомним, молния ударила в верхушку самого высокого небоскреба в мире. Кроме этого, мы писали о новом природном рекорде: полторы тысячи молний за пять минут сняли на видео.

Смотрите видео: женщина сняла на видео удар молнии в свой телефон

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Источник: Сегодня
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