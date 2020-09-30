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Туристу грозит два года тюрьмы и 180 тысяч гривен штрафа за плохой отзыв об отеле

Сегодня, 06:55

Владельцы гостиницы утверждают, что критика со стороны бывшего гостя не соответствует действительности

Американец Уэсли Барнс остановился в отеле Sea View Resort на острове Ко Чанг в Таиланде, а затем оставил на портале TripAdvisor ряд негативных отзывов об этом заведении. Курорт в ответ подал на него в суд и обвинил в клевете. Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы, а также штраф – почти 180 тысяч гривен. Об этом сообщает BBC.

Уэсли Барнс обвинил персонал гостиницы в "недружелюбии" и "не заинтересованности в гостях". Среди негативных отзывов также встречаются обвинения в скрытых доплатах и наличии плесени в номерах.

За клевету об отеле в Таиланде могут серьезно наказать
За клевету об отеле в Таиланде могут серьезно наказать
Фото: Pixabay

По словам представителей Sea View Resort, резкая критика со стороны бывшего гостя не соответствует действительности и подрывает репутацию отеля. Они подали заявление в суд. Теперь туристу грозит два года тюрьмы и штраф в размере 200 тысяч бат (около 180 тысяч гривен).

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Владельцы отеля объясняют, что причиной отрицательных отзывов мог стать инцидент в начале этого года, когда Барнс хотел принести свою бутылку алкоголя во время ужина в ресторане. В заявлении отеля говорилось, что он "устроил переполох" и отказался платить штраф.

После отъезда из отеля и публикации отзывов Уэсли задержали. Мужчина провел несколько ночей в тюрьме, а потом его освободили под залог.

Напомним, ранее открыли роскошный VIP-изолятор для богачей с коронавирусом.

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