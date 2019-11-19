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Турок раздал деньги малоимущим: "Зовите меня Робин Гуд"

Неизвестный мужчина подбрасывает конверты с деньгами в бедные семье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58
В Стамбуле появился местный "Робин Гуд"
В Стамбуле появился местный "Робин Гуд"
Фото: Depositphotos

В турецком Стамбуле неизвестный мужчина подбрасывает конверты с деньгами в некоторые дома, где живут малоимущие семьи. Издание The Guardian рассказывает об одной из последних историй, которая произошла с владельцем продуктового магазина Кошкуна Йылмаза.

Кошкуна утверждает, что незнакомец пришел к нему и попросил показать тетрадь, в которую Йылмаз записывает долги клиентов. Он назвал незнакомцу адреса четырех человек с самыми большими задолженностями. Через некоторое время мужчина вернулся и оплатил все долги.

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"Он сказал мне: "Зовите меня Робин Гуд", когда я спросил, как его зовут", – рассказал хозяин магазина. Йылмаз также добавил, что неизвестный дал дополнительные деньги семьям должников.

Как утверждают авторы The Guardian, после краха турецкой лиры в 2018 году в стране растет безработица. При этом, по сравнению с прошлым годом, цены на электричество поднялись на 10 процентов, из-за инфляции также растут цены на продукты.

Ранее "Сегодня" писали о бедняке, который стал богачом и раздал миллионы в родной деревне. В дни празднования Нового года по восточному календарю глава корпорации Xinjiang Tiandi Group Чжэн Дацин посетил родную деревню и раздал местным жителям подарки на миллионы юаней. Кроме этого, мы рассказывали, как сотрудницам фастфуда оставили 20 тысяч долларов чаевых.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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