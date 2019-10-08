Тыкву размером с автомобиль показали на видео

Владелец тыквы получил за победу в конкурсе 8,5 тыс. долларов

В США выросла огромная тыква Фото: Pixabay

На традиционном фестивале Topsfield Fair в Новой Англии житель города Коннектикут (США) Алекс Ноэль представил гигантскую тыкву весом в 1040,7 килограмма. Об этом пишет CNN.

Для сравнения, один из самых легких автомобилей на рынке весит всего 915 килограммов. Владелец тыквы получил за победу в конкурсе 8,5 тыс. долларов.

Смотрите видео: украинцев уже пугают рекордными ценами на помидоры

Конкурентом этой тыквы является другой плод из Бельгии, который весит 1190,4 килограмма. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, ранее мы писали, что импорт овощей в Украину по итогам сезона 2018-2019 годов (август-июль) существенно превысил предыдущий рекорд, установленный в сезоне 2009-2010 годов, и составил 264,1 тыс. тонн. Хотя украинцев уже пугают рекордными ценами на помидоры, но аграрии предупреждают: кроме дорогих томатов, страну может ожидать дефицит картошки и яблок. Из-за неудачной погоды привычные овощи и фрукты не уродили, поэтому цены на них могут шокировать этой осенью. Самый плохой урожай картофеля прогнозируют на юге и в центре.

Кроме этого, "Сегодня" выбрала пять странных достижений украинцев, зафиксированных в Национальном реестре рекордов Украины . Некоторые рекорды, установленные нашими соотечественниками, вызывают только удивление.

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