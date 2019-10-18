Тюлень чуть не укусил мужчину между ног: курьезное видео

Мужчине сделали прививку от столбняка, его здоровью ничто не угрожает

Дайвер по имени Науд Драйер из города Уолфиш-Бей в Намибии опубликовал в интернете курьезное видео, снятое на камеру GoPro, на котором показал, как на него напал тюлень и чуть не укусил в пах. Мужчине сделали прививку от столбняка. Его здоровью ничто не угрожает, пишет таблоид Daily Mail.

"Я едва не перенес бесплатную вазэктомию (операция по стерилизации у мужчин)", – пошутил пострадавший.

Смотрите видео: огромный тюлень забрался в лодку, чтобы полакомиться рыбой

На кадрах видно, как десятки животных бегут в океан. Науд вылавливает особь с резиновым кольцом и зажимает ее между ног. Когда спасательная операция заканчивается, зверь поворачивается и пытается укусить дайвера в пах. Драйер отпрыгнул в сторону и избежал серьезной травмы. Тюлень укусил его за внутреннюю часть бедра.

Напомним, ранее мы рассказывали, как тюлень приплыл в Австралию на корабле. Видеозапись с животным опубликовали на странице в соцсети Facebook 7 News. Кроме этого, "Сегодня" писали о необычной проблеме, с которой столкнулись жители небольшого канадского городка Роддиктон-Байд-Арм. Дело в том, что на улицах населенного пункта заметили десятки тюленей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.