У американки в сумочке полгода валялся билет с джекпотом

Американка обналичила свой выигрыш в три миллиона долларов за день до истечения срока действия лотерейного билета, сообщил новостной портал UPI.

Ина Фернандес из штата Вирджиния купила билет еще в сентябре, однако совсем забыла о нем и носила его в сумочке. Женщина призналась, что в конце осени все же проверила его, но, когда узнала, что он выигрышный, решила ничего не делать и не говорить об этом даже супругу.

Ранее сайт "Сегодня" писал, мужчина случайно сорвал джекпот в пять миллионов.

Кроме того, американка доплатила один доллар за открытие дополнительного шара Megaplier, который увеличивает выигрыш в два, три или четыре раза. Ей выпал номер три, что увеличило ее выигрыш с одного до трех миллионов долларов (около 170 миллионов рублей).

В итоге Фернандес решилась получить выигрыш только 1 марта, накануне истечения срока давности розыгрыша. Женщина призналась, что ей нужно было время, чтобы "все обдумать и позаботиться о финансах", однако она не уточнила, каким образом.

Также интересный случай произошел в Северной Каролине: мать троих детей сначала купила билет с выигрышем в 10 тысяч долларов, а после обеда со второй попытки сорвала куш в один миллион.

Кроме этого, мы писали, что пара из США дважды за полгода выиграла миллион в лотерее.

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