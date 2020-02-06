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"У меня коронавирус!" Женщина спаслась от маньяка благодаря мнимой болезни

Услышав слова китаянки о страшной болезни, нападавший убежал

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:04
Женщина симулировала коронавирус и отпугнула извращенца
Женщина симулировала коронавирус и отпугнула извращенца
Фото: Depositphotos

31 января в китайском Цзиньшане в дом местной жительницы вломился грабитель. Он схватил женщину за шею, зажал ей рот и попытался изнасиловать. Жертва нападения быстро сообразила и закричала: "У меня коронавирус! Я только что вернулась из Уханя, и у меня уже начались симптомы инфекции. Сижу дома, чтобы не заражать окружающих".

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Услышав слова китаянки о страшной болезни, нападавший убежал. Позже выяснилось, что он украл телефон и 3,08 тысячи юаней (11 тыс. грн) наличными. Женщина сразу же обратилась в полицию, и сотрудники правоохранительных органов объявили ее обидчика в розыск, пишет сайт Dailyhunt.

Смотрите видео: какова ситуация в городе, где распространился коронавирус

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Вскоре злоумышленник сам пришел в полицию и признался в совершении преступления. Он оказался 25-летним жителем города Чунцин, который убежал из дома после ссоры с семьей.

К слову, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о блогере, который летел из Торонто на Ямайку и решил пошутить на борту самолета. Парень объявил, что он заражен китайским коронавирусом. Происходящее шутник снимал на камеру, надеясь, что видео станет вирусным и поможет ему наконец-то прославиться на весь мир.

Также мы писали о таксисте из китайской провинции Хэнань, который выгнал пассажира, приехавшего из Уханя, поскольку побоялся заразиться от него коронавирусом, который распространяется в этом регионе. Реакция водителя попала на видео, а запись опубликована на YouTube.

Коронавирус – заболевание, которое передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухань. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии и других странах мира.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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