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У молодоженов украли все свадебные подарки и свидетельство о браке

В подаренных гостями конвертах было не менее тысячи фунтов стерлингов – 30,8 тыс. грн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:53
Молодожены отпраздновали свадьбу и лишились всех подарков
Молодожены отпраздновали свадьбу и лишились всех подарков
Фото: Pixabay

Роскошная свадьба 31-летней Джейм Принс и ее 29-летнего жениха Пола Кирвана из английского города Селби, графство Норт-Йоркшир, закончилась масштабным ограблением. Об этом сообщает региональная газета Hull Live.

Невеста рассказывает, что произошедшее испортило ей впечатления от свадьбы. "Мы проснулись после чудесно проведенного дня очень воодушевленные и с нетерпением ждали следующих приятных событий. Но после ограбления больше никто не думал о свадьбе. Всех волновали украденные вещи", – заявила женщина, добавив, что в подаренных гостями конвертах было не менее тысячи фунтов стерлингов (30,8 тыс. грн).

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По словам молодоженов, они планировали потратить деньги на медовый месяц в Юго-Восточной Азии. Помимо этого, воры угнали автомобиль BMW X5, принадлежавший отцу Кирвана, в салоне которого лежало свидетельство о браке.
На данный момент полиции удалось определить местонахождение угнанной машины. По делу ведется расследование.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как консервативные родители жениха настояли на том, чтобы разделить свадебное меню и приготовить разные блюда для мужчин и женщин. Эта идея не понравилась одной из гостей мероприятия, которая вскоре покинула торжество. Кроме этого, мы писали о невесте, которая перед свадьбой шокировала подругу неожиданным заявлением.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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