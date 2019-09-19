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У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

Житель Индии пытался срезать рог, но уплотнение все время росло

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:57
На голове у мужчины вырос рог
На голове у мужчины вырос рог
Фото: Depositphotos

74-летнему фермеру по имени Шьям Лал Ядав из индийского города Сагар удалили "дьявольский" рог размером 4 дюйма (10,2 сантиметра). Врачи отметили, что заболевание мужчины считается редким. Одной из причин роста "дьявольского рога" называют воздействие солнечных лучей. Об этом сообщает Mirror Online.

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Нарост на голове появился около пяти лет назад после удара. Как именно Ядав получил травму головы, не сообщается.

У жителя Индии на голове вырос рог
У жителя Индии на голове вырос рог
Фото: punjabkesari.com

Сначала мужчина не придал значения новообразованию в виде шишки и просил парикмахеров справиться с отростком. Потом он сам пытался срезать рог, но уплотнение все время росло.

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Индус решил обратиться в больницу, когда нарост стало невозможно скрывать под головным убором. Медики подтвердили, что у мужчины растет рог. Он состоит из кератина, как человеческие ногти или волосы. Нейрохирурги провели операцию и отпилили образование. Проведенная биопсия показала, что оно было доброкачественным. Однако врачи предполагают, что рог на черепе мужчины может начать расти заново.

Ранее "Сегодня" писали о 20-летней Ангеле Пуэрто из Филиппин, которая родила ребенка с грыжей на голове, из-за которой малыш похож на единорога. Кроме этого, мы рассказывали, как рогатый американец получил удостоверение личности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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