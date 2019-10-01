У российской звезды на фото "обнаружили" третью ногу

На снимке телеведущая изображена лежащей на ступенях в коротком серебристом платье

Алена Водонаева Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Подписчики Instagram-страницы участницы российского телевизионного проекта "Дом 2" Алены Водонаевой "обнаружили" на ее фотографии третью ногу.

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"Ну вот опять я забыла про ленту в Instagram. Зато у меня много сторис из приюта для животных "Котодетки". Обязательно посмотрите. Вы даже не представляете какую помощь вы оказываете, даже если просто лайкаете", – написала в описании к снимку Алена.

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На фото телеведущая изображена лежащей на ступенях в коротком серебристом платье. Она положила ногу на ногу, и многие юзеры увидели под ее левым коленом еще одну ногу, заподозрив ведущую в неумелом фотошопе.

INSTAGRAM

"Увольте фотошопера. Он должен хотя бы строение таза знать, азы", "У тебя три ноги и одна рука!", "Может быть, это рука? Пятку чешет. Не?", "Радиация?" – пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, мастер создает забавные пародии из "неудачных фото" клиентов. Кроме этого, швецкая блогерша Джоанна Олссон оконфузилась перед подписчиками, попавшись на фотошопе. "Фальшивые" фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram после поездки в Париж.

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