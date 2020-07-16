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У украинской ведущей новостей в эфире выпал передний зуб: она все объяснила, видео

Сегодня, 07:13

Журналистка отмечает, что это самый курьезный случай за 20 лет ее работы на телевидении

У известной украинской ведущей новостей Марички Падалко прямо во время эфира выпал передний зуб. Она спрятала его в ладони и как ни в чем не бывало продолжила информационный выпуск. Видео вскоре появилось на странице в Instagram девушки под ником Ekulka.

"Только что в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей. Но, молодец, что не растерялась. Я бы разревелась", – написала блогер.

Телеведущая Маричка Падалко
Телеведущая Маричка Падалко
Фото: instagram.com/marichkapadalko

Юзеры предполагают, что это временный зуб – его обычно ставят перед установкой постоянного. В комментариях к ролику они похвалили ведущую за ее хладнокровие.

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Позже курьезный инцидент прокомментировала и сама Маричка Падалко.

"Да, у меня действительно во время прямого эфира выпала часть переднего зуба. Это, наверное, самый курьезный случай за 20 лет работы ведущей. Прямой эфир тем и прекрасен, что всегда непредсказуем", – написала она.

INSTAGRAM

Ведущая отметила, что именно сейчас решила исправить "неприятность", которая произошла с ней больше десяти лет назад.

"У меня в спальне стоял тяжелый металлический будильник, и однажды он очень заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его с подоконника и начала размахивать "игрушкой" вокруг спящей мамы. Как только я зевнула, как маленькая веселая ручка отбила мне половину зуба. Сейчас я наконец-то решилась на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога. Он просил не надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому и произошло то, что произошло", – резюмировала Маричка.

.Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Кроме этого, мы рассказывали, как у ведущей новостей неожиданно треснуло платье.

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Источники: Сегодня , instagram.com/marichkapadalko
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