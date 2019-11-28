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Убегающая от потопа свинья в прямом эфире сбила с ног журналиста: видео

Соответствующее видео опубликовано в YouTube

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:53
В Греции свинья "атаковала" журналиста
В Греции свинья "атаковала" журналиста
Фото: Depositphotos

Свинья сорвала тележурналисту греческого канала ANT1 прямое включение с места стихийного бедствия. Ведущие шоу "Доброе утро, Греция" пытались запустить репортаж о масштабном наводнении в городе Кинета (Аттика), но корреспондент Лазос Мантикос не появлялся в эфире. Как выяснилось, его внезапно атаковала проходящая мимо свинья. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Корреспондент попытался занять статичное положение, но в итоге ему пришлось убегать от разъяренного животного. "Георге, ты меня слышишь? У нас здесь есть проблема: свинья, которая преследует нас", – успел сказать Мантикос ведущему шоу Георге Пападакису.

Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

Некоторое время присутствующие в студии старались оставаться серьезными. Однако в результате не выдержали и стали смеяться.

Ранее "Сегодня" писали о николаевской телеведущей, которая в эфире "35-го телеканала" допустила ошибку, прочитав новость с суфлера без пауз. Кроме этого, мы рассказывали, как ведущая новостей Монгольского национального телевидения покорила сеть умением читать скороговорки.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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