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Убегающие от медведя гризли туристы рассмешили очевидцев: видео

Сегодня, 05:55

Курьезный случай произошел в американском национальном парке Глейшер

Путешественники вблизи озера Хидден (США) во время похода случайно встретили медведя гризли и сбежали от него. Курьезный случай произошел в воскресенье, 30 августа, в американском национальном парке Глейшер, штат Монтана. Ролик опубликовало издание NBC Montana.

"Медведь сделал вид, что собирается напасть на них, и люди побежали, как в последний раз", – рассказал автор видео Дуле Кривдич, который стал одним из очевидцев произошедшего. "Они не должны бежать", – воскликнула на видео жена Кривдича. "Не бегите! Не бегите!" – закричала она.

К счастью, зверь не проявил никакого интереса к преследованию туристов.

"Слава Богу, все закончилось хорошо", – подчеркнул Кривдич.

Ранее "Сегодня" опубликовали забавный ролик, на котором показано, как черный медведь ест сэндвичи с арахисовым маслом, сидя за одним столом с людьми. Курьезный случай произошел возле озера Deep Creek в американском штате Мэрилэнд.

Смотрите видео: в США медведь украл еду у собак и сбежал в лес

Напомним, в одном из национальных заповедников Мексики туристки случайно встретились с черным медведем. Инцидент удалось снять на видео очевидцу, который стоял неподалеку.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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