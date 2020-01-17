Уборную для домашних животных открыли в здании аэропорта: фото

Туалеты для питомцев имеют площадь в два квадратных метра

Туалет для животных в аэропорту Хельсинки Фото: Yle

В аэропорту Хельсинки-Вантаа (Финляндия) начали работу два туалета для домашних животных. Об этом сообщает финская служба новостей Yle.

Уборные для питомцев имеют площадь в два квадратных метра. Построены на возвышенности с искусственным покрытием. Эта зона отделена от территории, где проходят пассажиры. Для поддержания чистоты туалеты регулярно моют. Людям, имеющим аллергию на собак, советуют не беспокоиться.

В аэропорту Финляндии открыли туалеты для питомцев Фото: Yle В аэропорту Финляндии открыли туалеты для питомцев Фото: Yle В аэропорту Финляндии открыли туалеты для питомцев Фото: Yle В аэропорту Финляндии открыли туалеты для питомцев Фото: Yle В аэропорту Финляндии открыли туалеты для питомцев Фото: Yle 1/5

"Один туалет располагается в новом крыле аэропорта, откуда самолеты совершают рейсы за пределы Шенгенской зоны. Второй – на улице перед терминалом T2", – уточняется в публикации.

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Ежегодно через аэропорт Хельсинки-Вантаа путешествуют более 10 тысяч собак. Установка двух специальных зон для домашних животных должна сделать перелет с ними удобнее, утверждает начальник отдела обслуживания пассажиров кампании Finavia Ханна Хямяляйнен.

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"Мы хотим, чтобы путешествие для пассажиров с собаками было максимально удобным. Когда питомцу есть, где справить нужду, хозяевам становится спокойнее", – рассказала она.

В компании отмечают, что такие нововведения пока остаются необычными для Европы, в отличие от США.

Напомним, в Швеции создали "умную" автобусную остановку. Там можно согреться и порефлексировать во время морозов. Аудиосистема сообщает пассажиров о приезде автобуса.

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