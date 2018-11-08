Участницы конкурса красоты подрались на сцене: забавное видео

Девушки не сумели сдержать эмоций

На конкурсе красоты в Бразилии произошла драка. Фото: pixabay

В Бразилии участницы конкурса красоты Miss BumBum 2018 подрались на сцене. Девушки не сумели поделить награду за самые красивые ягодицы в стране, сообщает Daily Mail.

После оглашения судейского вердикта, что титул достается модели Эллен Сантана, на сцену выбежала одна из участниц. Алини Ува не вошла в тройку финалисток, и решила исправить ситуацию по-своему. Девушка сорвала с шеи победительницы ленту и надела на себя. После чего участницы устроили потасовку на сцене.

Ува утверждает, что только она заслужила награду так, как ягодицы финалисток искусственные и созданы при помощи силикона. Победительница спокойно отреагировала на инцидент, заявив, что у нее отобрали ленту победительницы, но не смогут отобрать титул.

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