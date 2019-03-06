Участницы конкурса "Мисс бикини" в купальниках проехались на лыжах: фото и видео

Соревнования состояли из нескольких этапов

Конкурс "Мисс бикини-2019" в Румынии Фото: facebook.com/ArenaPlatosPaltinis

В Румынии провели необычные спортивные соревнования "Мисс бикини", где полтора десятка девушек в купальниках проехались лыжной трассой, пишет Liber Tatea.

Соревнования состояли из нескольких этапов: в первом участницам предложили съехать с горы на лыжах или сноуборде. Во втором – забросить в корзину баскетбольный мяч и выполнить элемент популярного танца. А в третьем – спуститься с горы на резиновом колесе и сбить гигантские кегли.

Читайте также Полуголые девушки прокатились по Пензе на кабриолете с надписью "Звони"

Также на мероприятие присутствовали и зрители, однако они были тепло одеты. Но по словам девушек, они не замерзли, ведь их грели адреналин и физические упражнения.

Победительница соревнований получила недельную путевку на отдых на французском горнолыжном курорте.

Напомним, в бикини на снегу: австралийские сестры-серферы взорвали сеть ярким фото. Кроме этого, мы писали, как на Андреевском спуске взяли новую моду – кататься голышом.

Смотрите видео: харьковчане на лыжах и сноубордах занимаются сноукайтингом

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram