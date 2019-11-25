Ученые изобрели необычный способ быстро зарядить телефон

Это происходит благодаря разнице между температурой человеческого тела и окружающей средой

В Испании создали футболку, способную заряжать смартфоны Фото: freestocks.org / Unsplash

Ученые из испанского Университета Малага разработали футболку, которая генерирует электричество и способна заряжать мобильные телефоны. Исследователи изобрели прототип "электронного текстиля" на основе недорогих и необычных материалов – кожуры томатов. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

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Эффект достигается благодаря разнице между температурой человеческого тела и окружающей средой. Для этого используется специальная ткань, которую испанцы разработали совместно с Итальянским институтом технологий в Генуе (IIT). Материал состоит из воды, этанола, извлеченного из кожуры томатов, и углеродных наночастиц. При нагревании смесь становится мягкой и прилипает к слою хлопка, приобретая электрические свойства, аналогичные свойствам теллура, германия или свинца.

Ноу-хау помогут заряжать мобильный телефон без зарядного устройства и вырабатывать свет, в результате чего человек в футболке-гаджете будет заметен в темноте.

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