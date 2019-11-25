Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые изобрели необычный способ быстро зарядить телефон

Это происходит благодаря разнице между температурой человеческого тела и окружающей средой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:33
В Испании создали футболку, способную заряжать смартфоны Фото: freestocks.org / Unsplash
В Испании создали футболку, способную заряжать смартфоны
Фото: freestocks.org / Unsplash

Ученые из испанского Университета Малага разработали футболку, которая генерирует электричество и способна заряжать мобильные телефоны. Исследователи изобрели прототип "электронного текстиля" на основе недорогих и необычных материалов – кожуры томатов. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Смотрите также в сюжете о том, как избавиться от зависимости от смартфонов:

Эффект достигается благодаря разнице между температурой человеческого тела и окружающей средой. Для этого используется специальная ткань, которую испанцы разработали совместно с Итальянским институтом технологий в Генуе (IIT). Материал состоит из воды, этанола, извлеченного из кожуры томатов, и углеродных наночастиц. При нагревании смесь становится мягкой и прилипает к слою хлопка, приобретая электрические свойства, аналогичные свойствам теллура, германия или свинца.

Ноу-хау помогут заряжать мобильный телефон без зарядного устройства и вырабатывать свет, в результате чего человек в футболке-гаджете будет заметен в темноте.

Напомним, ранее мы писали о том, что случилось с людьми за пять дней без телефона. Также "Сегодня" сообщали, что девушка погибла от удара током, взяв в руки смартфон

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Кабмине анонсировали возможность оформления паспорта через смартфон Xiaomi будет выпускать смартфоны каждую секунду Экономим на трубке: ТОП-5 бюджетных смартфонов осени Google прекратила поддержку популярных смартфонов
видео Испания ученые изобретатели смартфоны ноу-хау
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Сменившая прическу Алла Пугачева поразила внешним видом
Сменившая прическу Алла Пугачева поразила внешним видом
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Сегодня, 11:00Шоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

Сегодня, 09:19Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

Сегодня, 01:13Шоу-бизнес

Как прошел финал "Танців з зірками 2019"

Вчера, 19:39Шоу-бизнес

Как прошло Детское Евровидение 2019 в Польше: полное видео

Вчера, 18:32Шоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

Вчера, 15:58Fun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 13:33Шоу-бизнес

Голосование: кто победит на шоу "Танці з зірками 2019"

Вчера, 09:16Шоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

Вчера, 06:05Психология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

23 ноябряШоу-бизнес

Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

23 ноябряШоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

23 ноябряШоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

23 ноябряFun

23 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

22 ноябряEvents

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака: отличный день для общения

22 ноябряСтиль

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019: когда можно стричь волосы

Новости партнеров

Яблоки для шведской королевы
Яблоки для шведской королевы
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Андрей Данилко чуть не умер во время концерта
Андрей Данилко чуть не умер во время концерта
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Екатерина Бужинская очаровала поклонников своим роскошным видом
Екатерина Бужинская очаровала поклонников своим роскошным видом
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Какие продукты укрепляют иммунитет осенью
Какие продукты укрепляют иммунитет осенью
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка