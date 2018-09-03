Ученые нашли чудотворные вещи Иисуса Христа: первые фото

Внутри израильской пещеры нашли каменный алтарь

Место библейского чуда обнаружили в Израиле. Фото: pixabay

В Евангелии от Иоанна написано, что первое чудо — превращение воды в вино — произошло во время свадьбы в Кане Галилейской. Современные паломники считают библейской Каной город Кафр-Кана на севере Израиля. Но ученые исследовали пещеры в восьми километрах севернее и предположили, что первое из описанных в Библии чудес произошло именно здесь, сообщает The Daily Mail.

В районе пещер археологи расположены остатки древнего поселка Хирбет Кана. Он датирован 323 г. до н. э. — 324 г. н. э. Некоторые пещеры расписаны крестами и обращениями к "господу Иисусу". Внутри нашли каменный алтарь и шесть каменных сосудов, в которых держали вино. Именно из них могли подавать напиток во время свадьбы.

Место библейского чуда обнаружили в Израиле. Фото: Facebook Место библейского чуда обнаружили в Израиле. Фото: Facebook Место библейского чуда обнаружили в Израиле. Фото: Facebook Место библейского чуда обнаружили в Израиле. Фото: Facebook Место библейского чуда обнаружили в Израиле. Фото: Facebook Место библейского чуда обнаружили в Израиле. Фото: Facebook 1/6

Согласно письменным источникам, это место посещали паломники еще в конце V — VI вв. Также сюда наведывались крестоносцы. О нем, скорее всего, писал и еврейский историк Иосиф Флавий.

"Иосиф, Новый Завет и раввинские тексты утверждают, что Кана была еврейским поселком близ моря Галилейского и района нижней Галилеи. Хирбет Кана соответствует всем этим критериям", — заявил руководитель раскопок Том МакКаллаф.

Современная Кана не считалась святым местом до 1700-х годов. Такой статус ей присвоили монахи-францисканцы, которые искали простых путей, а не исторической достоверности, считает ученый.

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