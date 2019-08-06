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Ученые нашли в океане таинственно исчезнувшую подводную лодку

Объект на глубине 820 метров обнаружен с помощью автономных подводных аппаратов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Подводная лодка USS Grunion найдена на глубине 820 метров
Подводная лодка USS Grunion найдена на глубине 820 метров
Фото: Depositphotos

В рамках проекта Lost 52 Project американские исследователи нашли у побережья Алеутских островов нос подводной лодки USS Grunion. Она затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.

Объект на глубине 820 метров обнаружен с помощью автономных подводных аппаратов, целью которых является поиск 52 субмарин, пропавших во время Второй мировой войны, сообщает издание Live Science.

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USS Grunion вошла в строй 11 апреля 1942 года. В июне 1942 года подводная лодка была отправлена на Алеутские острова, которые с юга ограничивают Берингово море. Она сумела потопить два патрульных японских катера, а 30 июля была отозвана в Датч-Харбор (Аляска). По пути она исчезла, но была признана потерянной лишь 5 октября 1942 года. В результате катастрофы погибло 70 моряков. 

Напомним, со дна озера достали древнейшую в мире лодку. Также "Сегодня" рассказывали, как на дне озера обнаружили огромный таинственный замок.

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