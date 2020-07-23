Ученые нашли загадочные стелы с узорами рогатых людей: уникальные фото

Эти статуи создала древняя Сапотекская цивилизация, предполагают археологи

На вершине горы Серро-де-ла-Пенья в Мексике археологи обнаружили два монумента с узорами в возрасте 1,5 тыс. лет. Предполагается, что эти статуи создала древняя Сапотекская цивилизация. Об этом сообщает издание Mexico News Daily.

Кроме двух стел с изображениями людей с рогами и когтями, ученые нашли и камни поменьше. На них показаны игуаны, летучая мышь в форме женщины и птица, похожая на орла. Эти узоры, вероятно, посвящены богу подземного мира.

В Мексике нашли руины с загадочными узорами Фото: EPA В Мексике нашли руины с загадочными узорами Фото: EPA В Мексике нашли руины с загадочными узорами Фото: EPA 1/3

Отмечается, что следы древней цивилизации выявили местные селяне. Руины расположены на высоте 1845 метров, поэтому к находке приходится подниматься около 2,5 часа. Археологи предполагают, что эта местность была "утерянной" с VI века.

На этой территории также могли быть семь пирамид, окруженных дворцами правителей, церемониальная площадь и двор для игр.

К слову, Сапотекская цивилизация возникла около 2,5 тыс. лет назад. Сапотеки верили во многих богов, которые были связаны с животными или растениями. Расцвет народности пришелся на период со второго по девятый век.

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Напомним, ранее на месте строительства нового аэропорта в Мехико мексиканские палеонтологи неожиданно обнаружили остатки около 60 мамонтов Колумба – одних из наиболее крупных представителей семейства слоновых, которые когда-либо существовали на Земле.

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