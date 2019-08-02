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Ученые нашли загадочный храм Христа: фото

В этом месте Иисус исцелил слепого и накормил пять тысяч человек пятью кусками хлеба и двумя рыбами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
На берегу Тивериадского озера нашли храм Христа
На берегу Тивериадского озера нашли храм Христа
Фото: livescience

На берегу Тивериадского озера (Галилейского моря) археологи обнаружили 1400-летние руины древней церкви на севере Израиля, которая может быть легендарным Храмом Апостолов. Раскопки проводились в месте, где, как считают исследователи, находилась рыбацкая деревня Вифсаида, упоминавшаяся в Новом Завете.

Найден легендарный затерянный храм Христа
Фото: livescience
Найден легендарный затерянный храм Христа
Фото: livescience
Найден легендарный затерянный храм Христа
Фото: livescience
Найден легендарный затерянный храм Христа
Фото: livescience
Найден легендарный затерянный храм Христа
Фото: livescience
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Как сообщает издание Live Science, в Новом Завете Вифсаида упоминается как место, где Иисус исцелил слепого и накормил пять тысяч человек пятью кусками хлеба и двумя рыбами. Со временем деревня стала городом, названным в честь Юлии – дочери римского императора Августа. Известно о еще одном вероятном местонахождении Вифсаиды-Юлии возле археологического памятника Et-Tell на Западном берегу реки Иордан.

Смотрите видео: в Ровенской области археологи нашли 15-тысячелетние артефакты
 

По словам ученых, они уверены в том, что Вифсаида находится у Галилейского моря, а обнаруженная ими церковь была построена на месте домов апостолов Петра и Андрея. Археологи нашли мрамор и фрагменты настенной мозаики, а также мозаичный пол.

Ранее археологи обнаружили 2000-летнюю табличку во время раскопок в Йемене, на которой выгравирован текст, где упоминается храм ранее неизвестного божества Аттар Хармана. Кроме этого, мы писали, как на барахолке нашли артефакт загадочно исчезнувшей цивилизации.

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Источник: Сегодня
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