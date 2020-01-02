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Ученые обнаружили загадочный дворец майя: фото

Высота здания составляет шесть метров, длина – 55 метров, а ширина – 15 метров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16
Дворец цивилизации майя в Мексике
Дворец цивилизации майя в Мексике
Фото: INAH

На месте древнего мексиканского города Кулуба в ходе археологических раскопок обнаружены руины большого дворца, который был возведен более тысячи лет назад во времена расцвета цивилизации майя. Ученые надеются восстановить карту поселения и собрать больше информации об образе жизни этого народа, пишет Sky News.

В Мексике нашли дворец майя
Фото: INAH
В Мексике нашли дворец майя
Фото: INAH
В Мексике нашли дворец майя
Фото: INAH
В Мексике нашли дворец майя
Фото: INAH
В Мексике нашли дворец майя
Фото: INAH
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Высота здания составляет шесть метров, длина – 55 метров, а ширина – 15 метров. До сих пор сохранились лестницы, пилястры и подвал. Рядом нашли еще несколько построек доиспанского периода: алтарь и жилые здания.

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В дворце жили люди в период между 600 и 1050 годами нашей эры, сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики. "Это только начало, мы лишь вскрыли одно из самых массивных сооружений на этой площадке", – заявил археолог Альфредо Баррера в интервью агентству Reuters.

Кулуба находится на полуострове Юкатан, недалеко от Канкуна. Сейчас на Юкатане живут потомки народа майя. Территория полуострова принадлежит трем странам – Мексике, Гватемале и Белизу.

Напомним, международная группа археологов обнаружила в Хорватии древние керамические сосуды. Кроме этого, мы рассказывали об 3000-летней скульптуре, которая оказалась загадкой для исследователей.

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