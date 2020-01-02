Ученые обнаружили загадочный дворец майя: фото

Высота здания составляет шесть метров, длина – 55 метров, а ширина – 15 метров

Дворец цивилизации майя в Мексике Фото: INAH

На месте древнего мексиканского города Кулуба в ходе археологических раскопок обнаружены руины большого дворца, который был возведен более тысячи лет назад во времена расцвета цивилизации майя. Ученые надеются восстановить карту поселения и собрать больше информации об образе жизни этого народа, пишет Sky News.

В Мексике нашли дворец майя Фото: INAH В Мексике нашли дворец майя Фото: INAH В Мексике нашли дворец майя Фото: INAH В Мексике нашли дворец майя Фото: INAH В Мексике нашли дворец майя Фото: INAH 1/5

Высота здания составляет шесть метров, длина – 55 метров, а ширина – 15 метров. До сих пор сохранились лестницы, пилястры и подвал. Рядом нашли еще несколько построек доиспанского периода: алтарь и жилые здания.

Смотрите также сюжет о том, как Херсон страдает от настоящего расхитителя гробниц:

В дворце жили люди в период между 600 и 1050 годами нашей эры, сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики. "Это только начало, мы лишь вскрыли одно из самых массивных сооружений на этой площадке", – заявил археолог Альфредо Баррера в интервью агентству Reuters.

Кулуба находится на полуострове Юкатан, недалеко от Канкуна. Сейчас на Юкатане живут потомки народа майя. Территория полуострова принадлежит трем странам – Мексике, Гватемале и Белизу.

Напомним, международная группа археологов обнаружила в Хорватии древние керамические сосуды. Кроме этого, мы рассказывали об 3000-летней скульптуре, которая оказалась загадкой для исследователей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.