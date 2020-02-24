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Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

Археологи из Гарвардского университета нашли загадочное послание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24

Группа ученых из Гарвардского университета вскрыла древнеегипетский саркофаг возрастом около 3000 лет и обнаружила внутри него изображение и текст, посвященные богу солнца Ра-Хорахте. Археологи нашли послание случайно во время изготовления цифровой версии саркофага. Отчет об открытии опубликован на сайте Гарварда.

Мумию извлекли из гроба более ста лет назад, когда его перевезли из Египта в Кембридж, однако саркофаг вновь открыли лишь 30 лет назад.

Ученые обнаружили таинственное изображение внутри саркофага
Фото: news.harvard.edu
Ученые обнаружили таинственное изображение внутри саркофага
Фото: news.harvard.edu
Ученые обнаружили таинственное изображение внутри саркофага
Фото: news.harvard.edu
Ученые обнаружили таинственное изображение внутри саркофага
Фото: news.harvard.edu
Ученые обнаружили таинственное изображение внутри саркофага
Фото: news.harvard.edu
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"Мы не знали, что ожидает нас внутри, – рассказывает руководивший проектом египтолог Питер дер Мануэльян. – Как оказалось, там находилось изображение божества, которое скрывалось под слоем похожего на смолу материала, использовавшегося в погребальном процессе".

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Ученым удалось не только рассмотреть само изображение, выполненное разными цветами, но и расшифровать расположенные под ним иероглифы. Надпись гласит: "Ра-Хорахте, Великий Бог, Владыка Небес".

Исследователи собрали образцы ткани, краски и смолы, а также изучили тексты и иконографию на деревянной поверхности. Также было проведено трехмерное сканирование саркофагов для создания компьютерных моделей.

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Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Кроме этого, "Сегодня" писали о вскрытии огромного черного саркофага из Египта: невероятные подробности и фото.

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