Ученые показали на фото, как будут выглядеть женщины в будущем

Результаты эксперимента заставили специалистов кричать от ужаса

Женщина будущего. Фото: 99px.ru

Ученым из Бристольского университета (Великобритания) удалось смоделировать внешность женщин в будущем. Профессор анатомии и антропологии Элис Робертс создала "идеальную" модель женщины, отбросив эволюционные процессы человечества.

По ее мнению, достичь совершенства человеку мешает страдающая от ультрафиолета кожа. Наиболее подходящим вариантом стало бы использование кожи лягушек. Также среди недостатков значится используемая человеком система дыхания – птицы, использующие воздушные мешки, гораздо эффективнее избавляются от углекислого газа.

Anatomical oddity – join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO — Prof Alice Roberts (@theAliceRoberts) 10 июня 2018 г.

Исследователь взяла на вооружение уши летучих мышей и кенгуриную сумку для вынашивания потомства. Ноги Робертс заменила на птичьи, отметив, что при это увеличивается скорость бега, но исчезает возможность забираться на возвышенности.

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"Когда я впервые увидела 3D-модель своего эксперимента – я закричала", – вспоминает профессор.

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