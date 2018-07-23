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Ученые показали на фото, как будут выглядеть женщины в будущем

Результаты эксперимента заставили специалистов кричать от ужаса

Редакция Сегодня Lifestyle
23 Июля 2018, 17:35
Женщина будущего. Фото: 99px.ru
Женщина будущего. Фото: 99px.ru

Ученым из Бристольского университета (Великобритания) удалось смоделировать внешность женщин в будущем. Профессор анатомии и антропологии Элис Робертс создала "идеальную" модель женщины, отбросив эволюционные процессы человечества.

По ее мнению, достичь совершенства человеку мешает страдающая от ультрафиолета кожа. Наиболее подходящим вариантом стало бы использование кожи лягушек. Также среди недостатков значится используемая человеком система дыхания – птицы, использующие воздушные мешки, гораздо эффективнее избавляются от углекислого газа.

Исследователь взяла на вооружение уши летучих мышей и кенгуриную сумку для вынашивания потомства. Ноги Робертс заменила на птичьи, отметив, что при это увеличивается скорость бега, но исчезает возможность забираться на возвышенности.

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"Когда я впервые увидела 3D-модель своего эксперимента – я закричала", – вспоминает профессор.

Напомним, как выглядела 18-летняя девушка девять тысяч лет назад: невероятное фото.

Ученые из афинского университета в Музее Акрополя воссоздали по черепу лицо 18-летней девушки, которая жила около девяти тысяч лет назад.

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Источник: The Daily Mail
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