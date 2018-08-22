Ученые показали на фото, как выглядела женщина 14 тысяч лет назад

Установить внешность ученым удалось благодаря останкам

Ученые показали, как выглядели женщины 14 тыс. лет назад. Фото: depositphotos

Ученые реконструировали лицо женщины из племени майя по останкам, пролежавшим на дне подводной пещеры около 14 тысяч лет.

Останки Евы из Нахарона нашли в подводной пещере Мексики на глубине 386 метров в начале 2000-х . В 2008 году их подняли на поверхность, и только недавно исследователи смогли воссоздать ее лицо с помощью криминалистических методов реконструкции.

Ученые показали, как выглядели женщины 14 тыс. лет назад. Фото: CEN Ученые показали, как выглядели женщины 14 тыс. лет назад. Фото: CEN Ученые показали, как выглядели женщины 14 тыс. лет назад. Фото: CEN Ученые показали, как выглядели женщины 14 тыс. лет назад. Фото: CEN Ученые показали, как выглядели женщины 14 тыс. лет назад. Фото: CEN 1/5

Рост Евы был около одного метра сорока сантиметров. Погибла в возрасте 20-25 лет. Установить эти данные ученым удалось благодаря останкам. Сохранилось 80% первоначальной структуры скелета, говорят исследователи.

Чтобы воссоздать лицо Евы, ученые из Национального института антропологии и истории объединились с бразильским 3D-дизайнером Цицероном Мораесом.

"Техника предусматривает создание виртуального 3D-изображения черепа", – рассказывает Дель Рио, подводный исследователь, нашедший останки.

После Евы археологи обнаружили в подводных пещерах останки еще восьмерых человек. Возраст скелетов – 11-14 тысяч лет. Ева из Нахарона – один из старейших человеческих скелетов, найденных в Мексике.

По мнению экспертов, женщина могла оказаться под водой, потому что ее принесли в жертву или использовали как часть другого ритуала Майя.

Напомним, как выглядела 18-летняя девушка девять тысяч лет назад. Ученые из афинского университета в Музее Акрополя воссоздали по черепу лицо 18-летней девушки, которая жила около девяти тысяч лет назад.

Кроме этого, ученые показали на фото, как будут выглядеть женщины в будущем. Ученым из Бристольского университета (Великобритания) удалось смоделировать внешность женщин в будущем. Профессор анатомии и антропологии Элис Робертс создала "идеальную" модель женщины, отбросив эволюционные процессы человечества.

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