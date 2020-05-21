Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

Зверь был снят для давно забытого фильма режиссера Сидни Кука

22-секундное видео с последним на Земле экземпляром сумчатого волка по кличке Бенджамин, который умер в зоопарке города Хобарт в 1936 году, опубликовал Национальный архив Австралии. В 1935 году зверь был снят для давно забытого фильма режиссера Сидни Кука "Тасмания, страна чудес".

На ролике, обнародованном в Twitter, можно услышать закадровый голос, который рассказывает, что Бенджамин – единственный представитель редкого вида в неволе. Судя по всему, на момент записи видео никто не догадывался, что диких сумчатых волков уже не осталось.

До опубликования этой съемки у ученых было лишь одно трехминутное черно-белое видео. 85 лет спустя ролик оцифровали в 4K и опубликовали в Сети. Однако эксперты надеются найти кадры, на которых сумчатые волки находятся в дикой природе.

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В длину сумчатый волк достигал 100-130 см, вместе с хвостом 150-180 см; высота в плечах – 60 см, масса – 20-25 кг. Внешне сумчатый волк напоминал собаку.

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Напомним, в 2017 году исследователи обнаружили останки крупных животных, которые населяли полуостров Юкатан в конце последней ледниковой эпохи (около 13 тысяч лет назад). Также мы рассказывали, что пустыне Гоби ученые нашли неизвестное науке животное размером с самолет.

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