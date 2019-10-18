Ученые показали необычное существо с 720 полами: фото

Экземпляр из парижского зоопарка уже достиг десяти метров в длину

Парижский зоопарк представил своего нового обитателя – Physarum polycephalum Фото: facebook.com/ParcZoologiqueDeParis

Слизистую плесень вида Physarum Polycephalum показали публике в зоопарке Парижа (Франция). Несмотря на отсутствие мозга, она обладает памятью, из-за чего считается одной из загадок природы. Об этом изданию The Local рассказал директор парижского музея естествознания Бруно Давид.

"Она ведет себя подобно животному, – цитирует Reuters слова Давида. – Это существо способно к обучению. Если поместить его в лабиринт, он найдет лучший путь наружу и будет выбирать именно его, чтобы добраться до пищи".

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Экземпляр из парижского зоопарка уже достиг десяти метров в длину. Плесень способна передвигаться со скоростью четыре сантиметра в час и остается жив даже в том случае, если разрезать его пополам.

Половые клетки Physarum Polycephalum содержат наборы генов трех типов, каждый из которых может иметь 16 вариантов. Общее количество комбинаций, фактически соответствующих различным полам, составляет 720. Для успешного размножения половая клетка должна найти партнера с другими вариантами всех трех наборов генов.

В Париже показали плесень, которая ведет себя как животное Фото: facebook.com/ParcZoologiqueDeParis

Напомним, кадры жуткого насекомого, снятые в Индонезии и загруженные на Facebook пользователем по имени Gandik, собрали более 37,3 млн просмотров и десятки тысяч комментариев. Многие пользователи социальных сетей были в ужасе, увидев этот ролик.

Кроме этого, мы рассказывали про американку Сару Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала жуткое существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл".

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