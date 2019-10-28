Ученые раскрыли невероятную тайну древнеегипетской мумии

Объект изучили с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности

Ученые из Франции раскрыли тайну древней мумии кошки Фото: Musée des Beaux-Arts de Rennes

Ученые из французского Национального института превентивных археологических исследований создали 3D-реконструкцию древнеегипетской мумии кошки, возраст которой составляет 2500 лет. Экспертам удалось выяснили, что находится внутри нее, с помощью рентгеновского сканирования. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Рентгеновское сканирования мумии кошки Фото: Musée des Beaux-Arts de Rennes

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Оказалось, что внутри мумии находятся останки сразу нескольких кошек. Ученые выявили три хвоста и пять задних лап, а у одной из кошек череп был заменен на текстильный шарик. По словам археологов, бальзамирование сразу нескольких животных, возможно, являлось распространенной практикой. Однако это следует подтвердить на других известных мумиях кошек.

Все модели мумий были изучены с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.

Напомним, что анализ мумий показал, что некоторые фараоны пришли в Древний Египет с территорий современных Кавказа, Израиля и Ливана. Также мы писали, что благодаря ДНК-экспертизе ученые смогли ответить на столетнюю загадку мумии из некрополя Дейт-эль-Берш.

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