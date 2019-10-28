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Ученые раскрыли невероятную тайну древнеегипетской мумии

Объект изучили с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:46
Ученые из Франции раскрыли тайну древней мумии кошки Фото: Musée des Beaux-Arts de Rennes
Ученые из Франции раскрыли тайну древней мумии кошки
Фото: Musée des Beaux-Arts de Rennes

Ученые из французского Национального института превентивных археологических исследований создали 3D-реконструкцию древнеегипетской мумии кошки, возраст которой составляет 2500 лет. Экспертам удалось выяснили, что находится внутри нее, с помощью рентгеновского сканирования. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Рентгеновское сканирования мумии кошки
Рентгеновское сканирования мумии кошки
Фото: Musée des Beaux-Arts de Rennes

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Оказалось, что внутри мумии находятся останки сразу нескольких кошек. Ученые выявили три хвоста и пять задних лап, а у одной из кошек череп был заменен на текстильный шарик. По словам археологов, бальзамирование сразу нескольких животных, возможно, являлось распространенной практикой. Однако это следует подтвердить на других известных мумиях кошек.

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Все модели мумий были изучены с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.

Напомним, что анализ мумий показал, что некоторые фараоны пришли в Древний Египет с территорий современных Кавказа, Израиля и Ливана. Также мы писали, что благодаря ДНК-экспертизе ученые смогли ответить на столетнюю загадку мумии из некрополя Дейт-эль-Берш.

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