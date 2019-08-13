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Ученые раскрыли невероятный секрет Клеопатры

Находку удалось обнаружить в руинах дома торговца парфюмерией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:08
Раскрыта двухтысячелетняя тайна Клеопатры
Раскрыта двухтысячелетняя тайна Клеопатры
Фото: Depositphotos

В результате раскопок на месте древнего города Тмуит исследователям из Гавайского университета в Маноа удалось воссоздать запах древнеегипетских духов, которые, вполне вероятное, использовала царица Клеопатра две тысячи лет назад. Подробности открытия опубликовал сайт Smithsonian.

Смотрите видео о столице парфюмерного искусства
 

Ученые обнаружили в Тмуите руины дома торговца парфюмерией и сосуды, где содержались остатки духов. После химического анализа экспертам удалось раскрыть некоторые ингредиенты. Это позволило воссоздать два аромата, которые упоминались в исторических источниках, – мендезианский и метопианский.

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Основой духов оказалась мирра – смола, получаемая из деревьев семейства бурзеровые (Burseraceae), произрастающих на Африканском Роге (Сомали) и Аравийском полуострове. Кроме того, специалисты выявили кардамон, оливковое масло и корицу. Воссозданные духи производили сильные, стойкие ароматы, отдающие мускусом.

Напомним, археологи в Египте приблизились к открытию могилы Клеопатры и Антония. Кроме этого, мы писали, как Рианна создала новый "дерзкий" парфюм.

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