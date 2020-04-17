Ученые раскрыли тайну древних яиц с загадочной росписью: невероятные факты и фото

Исследователи попытались выяснить, откуда взялись эти предметы

В коллекции Британского музея в Лондоне хранится несколько экспонатов, похожих на большие писанки. Это страусиные яйца, найденные в Италии. Их происхождение долгое время оставалось загадкой, ведь страусы в Европе тогда не водились. Ученые попытались выяснить, откуда взялись эти предметы, а также определить, кому они принадлежали: диким или, возможно, выращенным в неволе птицам. Результаты исследования опубликовали в журнале Antiquity.

Полученные данные свидетельствуют о том, что страусиными яйцами, украшенными изображениями животных, цветов, воинов, колесниц, а также геометрическими узорами, могли торговать в бронзовом и железном веках на территории современных Иордании, Сирии и Турции.

Команда ученых также считает, что торговцы охотились именно за яйцами диких страусов.

"Это было рискованная задача, поскольку страус невероятно опасен. Кому-то пришлось не только найти места гнездования, но и украсть яйца", – объясняет Тамар Ходос, глава исследовательского проекта в Бристольском университете.

Раскрыта тайна древних разукрашенных яиц Фото: British Museum Раскрыта тайна древних разукрашенных яиц Фото: British Museum Раскрыта тайна древних разукрашенных яиц Фото: British Museum 1/3

Страусиные яйца красили, украшали слоновой костью или драгоценными металлами, покрывали мелкими камнями или другими материалами. Археологи обычно находят их в местах захоронений богатых людей – они, вероятно, были предметами роскоши.

Сейчас исследователи планируют исследовать символику страусиных яиц, а также выяснить, почему они стали столь популярными в Средиземноморском регионе, где страусов не было.

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