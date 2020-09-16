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Ученые раскрыли тайну найденного на дне Балтийского моря 400-летнего корабля: видео

Сегодня, 13:38

Корпус судна сохранился почти целиком, утверждают дайверы

Участники финского объединения любителей дайвинга и истории Badewanne обнаружили в Финском заливе (Балтийское море) таинственный корабль, построенный около четырехсот лет назад. Ученые изучили находку и рассказали о первых результатах.

Как показало обследование, корпус судна сохранился почти целиком, не считая легких повреждений от рыболовных сетей. Такая отличная сохранность корабля обусловлена химическим составом воды в Балтике, ее соленостью и температурой. Если бы судно затонуло в более теплых водах, его бы достаточно быстро уничтожили микроорганизмы.

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"Мы пришли в изумление, когда вместо минного тральщика или шхуны увидели практически целый голландский флейт!" – рассказал BBC участник группы, морской биолог Юха Флинкман.

По словам дайверов, трюмы корабля наполнены грузом. В те времена суда такого типа часто перевозили провизию и товары. Их конструкция предполагала максимальное увеличение грузоподъемности.

Ученые отметили, что, хотя в свое время голландские флейты были очень популярны и востребованы, до наших дней сохранились единицы. Поэтому находка на дне моря особенно важна для науки.

"В мире неизвестно ни одно судно той эпохи в таком же состоянии. Есть и древнее, но то просто доски и металлические части, а не целые корабли с мачтами и якорями", – прокомментировал находку профессор Родриго Пачеко-Руиз.

Напомним, ранее на глубине более пяти километров найден военный корабль USS Hornet. Специалисты также обнаружили множество самолетов, которые были на палубе в момент аварии.

Смотрите видео: таинственный корабль найден на дне океана в Австралии

Кроме этого, мы рассказывали, как в Карибском море обнаружили затонувший испанский корабль, на борту которого находился груз золота, серебра и драгоценных камней.

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Источник: badewanne.fi
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