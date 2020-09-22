Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы возрастом 2000 лет: фото

Находку прокомментировал профессор Ян Иминь, член Китайской академии наук

Китайские ученые разгадали тайну жидкости, которую они обнаружили в бронзовом сосуде при проведении раскопок гробницы возрастом в две тысячи лет. От жидкости были отобраны пробы для лабораторного анализа. Тестирование показало, что это спиртосодержащий лекарственный напиток. По информации специалистов, данная смесь использовалась для остановки кровотечения и уменьшения воспаления. Об этом сообщает Daily Mail.

"В настоящее время мы продолжаем анализ изотопов углерода и азота и другие исследования жидкости, чтобы получить больше информации о сырье, из которого она была изготовлена, о процессе производства и функциональном предназначении этого напитка", – отметил профессор Ян Иминь, член Китайской академии наук.

Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней гробницы Фото: tv.cctv.com Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней гробницы Фото: tv.cctv.com Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней гробницы Фото: tv.cctv.com Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней гробницы Фото: tv.cctv.com Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней гробницы Фото: tv.cctv.com 1/5

Любопытно, что сам сосуд изготовлен из бронзы в форме лебедя.

Гробница обнаружили при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься (провинция Хэнань) в мае этого года. Эксперты считают, что она была построена во времена конца династии Цинь (221-207 годов до нашей эры) и начале династии Западная Хань (до восьмого года нашей эры).

Напомним, ранее в Луксоре на юге Египта археологи нашли более 20 запечатанных саркофагов.

Смотрите видео: найдена таинственная гробница, которой четыре тысячи лет

Кроме этого, мы писали о вскрытии огромного черного саркофага из Египта: невероятные подробности и фото.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться