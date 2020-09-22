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Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы возрастом 2000 лет: фото

Сегодня, 10:07

Находку прокомментировал профессор Ян Иминь, член Китайской академии наук

Китайские ученые разгадали тайну жидкости, которую они обнаружили в бронзовом сосуде при проведении раскопок гробницы возрастом в две тысячи лет. От жидкости были отобраны пробы для лабораторного анализа. Тестирование показало, что это спиртосодержащий лекарственный напиток. По информации специалистов, данная смесь использовалась для остановки кровотечения и уменьшения воспаления. Об этом сообщает Daily Mail.

"В настоящее время мы продолжаем анализ изотопов углерода и азота и другие исследования жидкости, чтобы получить больше информации о сырье, из которого она была изготовлена, о процессе производства и функциональном предназначении этого напитка", – отметил профессор Ян Иминь, член Китайской академии наук.

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Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней гробницы
Фото: tv.cctv.com
Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней гробницы
Фото: tv.cctv.com
Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней гробницы
Фото: tv.cctv.com
Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней гробницы
Фото: tv.cctv.com
Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из древней гробницы
Фото: tv.cctv.com
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Любопытно, что сам сосуд изготовлен из бронзы в форме лебедя.

Гробница обнаружили при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься (провинция Хэнань) в мае этого года. Эксперты считают, что она была построена во времена конца династии Цинь (221-207 годов до нашей эры) и начале династии Западная Хань (до восьмого года нашей эры).

Напомним, ранее в Луксоре на юге Египта археологи нашли более 20 запечатанных саркофагов.

Смотрите видео: найдена таинственная гробница, которой четыре тысячи лет

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