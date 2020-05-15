Ученые раскрыли важную тайну происхождения НЛО

Исследователи предполагают, что это технология для обмана инфракрасных датчиков ракет

Эксперты приблизились к разгадке тайны происхождения НЛО. Согласно недавно обнародованному американскому патенту, в распоряжении Военно-морских сил (ВМС) США имеется лазер, который способен создавать двух- и трехмерные плазменные изображения, похожие на неопознанные летающие объекты (НЛО). Об этом пишет журнал Forbes.

По словам специалистов, лазер находится в хвостовой части самолета, а соответствующая плазменная мишень создается на практически любом расстоянии от летательного аппарата. Эта технология ВМС предназначена для обмана инфракрасных датчиков ракет с самонаводящимися головными частями.

Только некоторую часть раскрытых инцидентов, связанных с неопознанными летающими объектами, можно объяснить использованием лазеров, уверены авторы издания Popular Mechanics. В целом они скептически оценили такое объяснение природы НЛО.

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Напомним, что ранее Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51, которую недавно пытались штурмом взять конспирологи. В то же время даже сам Эдвард Сноуден не нашел доказательств существования инопланетян, а он, напомним, является бывшим сотрудником ЦРУ и имел доступ к секретным документам военных США.

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