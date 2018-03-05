Ученые узнали ужасную правду о президенте США

Первый американский президент Джордж Вашингтон, возможно, носил зубные протезы, сделанные не из дерева, а из зубов чернокожих рабов, сообщает Live Science.

Отмечается, что Джордж Вашингтон имел несколько наборов протезов, которые были сделаны из слоновой кости, металлического сплава и что является самым страшным предположением – из зубов других людей. Сообщается, что эти зубы, вероятно, принадлежали когда-то рабам. Ссылаясь на Mount Vernon Ladies' Association, в документах Вашингтона приведены факты того, что он покупал зубные щетки и зубные порошки уже в свои 20 с лишним лет, но безрезультатно. Когда ему было 24 года, у него выпал первый зуб. До 1781 года Вашингтон уже носил частичные протезы, однако в 1789 году у президента остался только один зуб.

Тогда он начал носить сплошные протезы, которые были сделаны из слоновой кости или человеческих зубов. Такие зубы можно было купить почти за бесценок у чернокожих рабов или в лучшем случае в очень бедных людей, отметила Кэтрин Гехред, исследователь Вирджинского университета.

"Вероятно, Джордж Вашингтон осуществлял свою инаугурационную речь уже с зубами темнокожих рабов. Это ужасно", – сказала она.

По словам ученых, в течение своего президентского срока Вашингтон был рабовладельцем.

Он подписал некоторые законодательные акты, такие как "Закон о торговле подпольным хозяйством", который пытался установить определенные ограничения на учреждения в США, а также подписал "Закон о беглых рабах", который дал рабовладельцам право требовать возвращения своих рабов с тех государств, куда они сбежали.

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