Ученые заметили на Солнце загадочный объект в виде черного квадрата: что это такое, фото

Конспирологи предполагают, что на фото попал огромный инопланетный корабль

Обсерватория SOHO сделала снимок Солнца, на котором виден черный квадрат размером "в 10 раз больше, чем Земля". Британские таблоиды и сторонники теорий заговора сразу же разглядели на этих фотографиях инопланетный корабль. В этой загадке разбиралось издание Vice.

Конспирологи предполагают, что на изображении – НЛО, на котором путешествуют пришельцы. Однако в SOHO теорию об инопланетянах назвали "полной чушью".

"Это, конечно, полная чушь, – утверждает руководитель миссии SOHO Бернхард Флек. – Черный квадрат появился из-за отсутствующего (поврежденного) блока телеметрии. Я могу послать вам десятки, если не сотни, похожих изображений (с еще большими "НЛО")".

К слову, SOHO расположена примерно в миллионе миль от Земли, и изображения, которые она посылает, время от времени приходят не в идеальном качестве.

"Большинство потерянных пикселей закрываются, но не всегда. Однако на научные данные уровня 0 это не влияет", – резюмировал Флек.

Смотрите также в сюжете о том, как ученые раскрыли всю правду об НЛО:

Напомним, Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51, которую ранее пытались штурмом взять конспирологи.

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