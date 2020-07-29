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Ученые заметили на Солнце загадочный объект в виде черного квадрата: что это такое, фото

Сегодня, 10:33

Конспирологи предполагают, что на фото попал огромный инопланетный корабль

Обсерватория SOHO сделала снимок Солнца, на котором виден черный квадрат размером "в 10 раз больше, чем Земля". Британские таблоиды и сторонники теорий заговора сразу же разглядели на этих фотографиях инопланетный корабль. В этой загадке разбиралось издание Vice.

Конспирологи предполагают, что на изображении – НЛО, на котором путешествуют пришельцы. Однако в SOHO теорию об инопланетянах назвали "полной чушью".

"Это, конечно, полная чушь, – утверждает руководитель миссии SOHO Бернхард Флек. – Черный квадрат появился из-за отсутствующего (поврежденного) блока телеметрии. Я могу послать вам десятки, если не сотни, похожих изображений (с еще большими "НЛО")".

К слову, SOHO расположена примерно в миллионе миль от Земли, и изображения, которые она посылает, время от времени приходят не в идеальном качестве.

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"Большинство потерянных пикселей закрываются, но не всегда. Однако на научные данные уровня 0 это не влияет", – резюмировал Флек.

Смотрите также в сюжете о том, как ученые раскрыли всю правду об НЛО:

Напомним, Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51, которую ранее пытались штурмом взять конспирологи.

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Источник: twitter.com/Daily_Express
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