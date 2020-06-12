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Ученые запечатлели 64 тысячи плывущих в океане черепах: невероятное видео

Сегодня, 09:35

Биологи сняли потрясающие кадры с помощью дрона

Биологи сняли на видео миграцию 64 тыс. австралийских зеленых черепах. Рептилии плывут к одному из островов Большого Барьерного рифа для откладывания яиц. Соответствующий ролик появился на Facebook-странице Great Barrier Reef Foundation.

Исследователи, которые изучают крупнейшую в мире территорию гнездования австралийской зеленой черепахи, сняли потрясающие кадры с помощью дрона для проекта по восстановлению острова Рейн. Ученые также работают над установкой заборов, чтобы предотвратить гибель черепах.

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Австралийская зеленая черепаха (Chelonia mydas) – вид морских черепах, живущих в прибрежных водах возле северного и северо-восточного побережья Австралии и у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Они занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения.

Видео: Great Barrier Reef Foundation / Facebook

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Напомним, ранее житель американского штата Вирджиния нашел редкого двухголового черепашонка. Мужчина передал его в аквариум местного музея живой природы.

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Источник: Сегодня
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