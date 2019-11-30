Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото

Щенка назвали Догором, что в переводе с якутского означает "друг"

Ученые нашли древние останки собаки Фото: Andreas Wagner / Unsplas

Шведские ученые обнаружили у реки Индигирка, что находится к северо-востоку от Якутска (Сибирь, РФ), щенка, который может быть древнейшей собакой в мире. Благодаря вечной мерзлоте шерсть, ресницы, усы и зубы животного сохранились очень хорошо. Щенка назвали Догором, что в переводе с якутского означает "друг". Ученые выяснили, что он умер в возрасте двух месяцев, но почему – непонятно. Останки же датируются возрастом 18 тысяч лет, сообщает The Guardian.

Ученые, возможно, нашли древнейшую собаку в мире Фото: s-vfu Ученые, возможно, нашли древнейшую собаку в мире Фото: s-vfu Ученые, возможно, нашли древнейшую собаку в мире Фото: s-vfu Ученые, возможно, нашли древнейшую собаку в мире Фото: s-vfu Ученые, возможно, нашли древнейшую собаку в мире Фото: s-vfu 1/5

По словам профессора эволюционной генетики Лава Далена, обычно первого анализа ДНК достаточно для того, чтобы понять, обнаружили исследователи волка или собаку. Вместе с тем, в данном случае с первой попытки однозначно идентифицировать животное не удалось.

О том, как археологи раскопали столовую времен Киевской Руси, смотрите на видео ниже:

Читайте также: Археологи обнаружили останки древнейшего жителя Евразии

Исследователи считают, что Догор является представителем одного из видов древних псов, которые находились на переходном этапа развития от волка к "другу человека". До этого ученые считают, что собаки были одомашнены около 10-15 тысяч лет назад.

Напомним, ранее археологи на территории Монголии обнаружили останки динозавра, который похож на утку.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.