Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото
Щенка назвали Догором, что в переводе с якутского означает "друг"
Шведские ученые обнаружили у реки Индигирка, что находится к северо-востоку от Якутска (Сибирь, РФ), щенка, который может быть древнейшей собакой в мире. Благодаря вечной мерзлоте шерсть, ресницы, усы и зубы животного сохранились очень хорошо. Щенка назвали Догором, что в переводе с якутского означает "друг". Ученые выяснили, что он умер в возрасте двух месяцев, но почему – непонятно. Останки же датируются возрастом 18 тысяч лет, сообщает The Guardian.
По словам профессора эволюционной генетики Лава Далена, обычно первого анализа ДНК достаточно для того, чтобы понять, обнаружили исследователи волка или собаку. Вместе с тем, в данном случае с первой попытки однозначно идентифицировать животное не удалось.
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Исследователи считают, что Догор является представителем одного из видов древних псов, которые находились на переходном этапа развития от волка к "другу человека". До этого ученые считают, что собаки были одомашнены около 10-15 тысяч лет назад.
Напомним, ранее археологи на территории Монголии обнаружили останки динозавра, который похож на утку.
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