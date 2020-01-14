Ученых заинтересовала рыба размером с человека: фото
Снимки 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus появились в Сети
Рыбак Джейсон Бойлл из американского штата Флорида поймал 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus размером с человека. Об этом мужчина рассказал на своей странице в социально сети Instagram.
"Отличное завершение 2019 года!" – подписал рыбак серию снимков, датированных 31 декабря 2019-го года.
Сотрудники исследовательского института дикой природы и рыбного хозяйства Флориды отметили, что групера поймали на удочку 29 декабря на глубине около 180 метров. Эксперты заключили, что этой особи около 50 лет.
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Груперы – род рыб из семейства каменных окуней, известен своими крупными размерами. Может вырастать до 2,8 метра в длину и достигать веса в 360 килограммов. Его запрещено ловить из-за угрозы исчезновения. По данным UPI, крупнейший представитель Hyporthodus nigritus, выловленный на территории Флориды, весил около 198 килограммов.
Напомним, ранее в Сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко.
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