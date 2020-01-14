Ученых заинтересовала рыба размером с человека: фото

Снимки 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus появились в Сети

Рыбак поймал 159-килограммовую рыбу Фото: instagram.com/capt_jason_boyll

Рыбак Джейсон Бойлл из американского штата Флорида поймал 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus размером с человека. Об этом мужчина рассказал на своей странице в социально сети Instagram.

"Отличное завершение 2019 года!" – подписал рыбак серию снимков, датированных 31 декабря 2019-го года.

INSTAGRAM

Сотрудники исследовательского института дикой природы и рыбного хозяйства Флориды отметили, что групера поймали на удочку 29 декабря на глубине около 180 метров. Эксперты заключили, что этой особи около 50 лет.

INSTAGRAM

Смотрите видео: лисы воруют богатый улов рыбаков

Читайте также: Гигантскую рыбу размером с человека поймал американец

Груперы – род рыб из семейства каменных окуней, известен своими крупными размерами. Может вырастать до 2,8 метра в длину и достигать веса в 360 килограммов. Его запрещено ловить из-за угрозы исчезновения. По данным UPI, крупнейший представитель Hyporthodus nigritus, выловленный на территории Флориды, весил около 198 килограммов.

Напомним, ранее в Сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.