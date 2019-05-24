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Ученый показал фото мужчины, жившего 1300 лет назад

Судмедэксперт воссоздал примерное изображение лица древнего человека

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:37
Эксперты воссоздали внешность мужчины, который жил в 700 году нашей эры
Эксперты воссоздали внешность мужчины, который жил в 700 году нашей эры
Фото: grenchnertagblatt.ch

Археолог, специалист по 3D-моделированию лица и судмедэксперт Оскар Нильссон воссоздал трехмерную модель черепа человека, жившего примерно в 700 году нашей эры, пишет National Geographic.

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Как сообщает автор издания, в 2014 году в городе Гренхен на севере Швейцарии археологи обнаружили останки мужчины, который жил предположительно 1300 лет назад. Исследователи нарекли его Аделазием Эльбахусом (Adelasius Ebalchus) – в этом имени звучат отголоски культуры Римской империи, разрушенной столетия назад. На момент смерти Аделазию было приблизительно 19-22 года. Его рост составлял около 167 сантиметров.

Аделазий Эльбахус жил 1300 лет назад в Швейцарии: реконструкция
Аделазий Эльбахус жил 1300 лет назад в Швейцарии: реконструкция
Фото: odnilsson.com

Ученый отметил отличное состояние зубов мужчины, что непривычно для подобных находок. Возможно останки принадлежали человеку с довольно высоким положением в обществе, о чем свидетельствует и его захоронение. Могила была обрамлена крупными камнями, а тело покойника уложено ногами на север.

Ранее "Сегодня" писали, как выглядела 18-летняя девушка девять тысяч лет назад. Кроме этого, ученые реконструировали лицо женщины из племени майя по останкам, пролежавшим на дне подводной пещеры около 14 тысяч лет.

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Источник: Сегодня
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