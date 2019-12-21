Ученый показал невиданные ранее древние часы

Один из механизмов исследователь разглядел на настенной мозаике в церкви Санта-Чечилия-Трастевере в Риме

Польский ученый обнаружил на мозаике древние часы Фото: scienceinpoland.pap.pl

Профессор Марек Ольшевски из Варшавского университета обнаружил на мозаике II века таинственный предмет, который оказался ранее неизвестным типом солнечных часов, пишет Science in Poland.

Ученый провел анализ изображений и установил, что на этой мозаике показаны солнечные часы. Ольшевски заново просмотрел другие мозаики и обнаружил восемь ранее неизвестных типов конструкций. Так, один из таких механизмов он разглядел на настенной мозаике в церкви Санта-Чечилия-Трастевере в Риме. Она была создана во времена папы Пасхалия I (817-824 гг. н.э.)

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Еще одни неизвестные часы Ольшевски нашел на так называемой карте Мадабы – огромной напольной мозаике, которая в настоящее время хранится в церкви Святого Георгия в Иордании. Речь идет о карте Ближнего Востока времен Византии, созданной в VI веке нашей эры и считающейся древнейшим картографическим изображением Святой Земли.

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