Ученый с курьезным именем защитил диссертацию в Одессе

Защита научного труда состоялась 10 октября, все члены совета единогласно поддержали диссертанта

Ученый с именем Хуй защитил диссертацию в Одессе Фото: Depositphotos

Гражданин Вьетнама с курьезным именем Ву Нгок Хуй успешно защитил диссертацию под названием "Модели и методы динамичного формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи" в Одесском национальном политехническом университете. Защита научного труда состоялась 10 октября, все члены совета единогласно поддержали диссертанта. Об этом сообщает "Думская".

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К слову, год назад Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Ву Нгок Хуя, который требовал корректно указать его имя по-украински в дипломе Одесского национального политехнического университета. Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy, что в украинском виде на жительство транслитерировали как Ву Нгок Хуй. При этом в университет его зачисляли по визе на въезд в Украину, где имя записали с ошибкой – Хыу. Впоследствии этот вариант перекочевал и в диплом.

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Отметим, что Хуй – это личное имя иностранца, означает "яркий, светящийся". Его фамилия – Ву, а Нгок – это так называемое среднее имя (tên đệm или tên lót), которое выбирается родителями из довольно узкого круга.

Напомним, в прошлом году футбольного игрока удалили из-за фамилии. Кроме этого, украинский банк пообещал подарить iPhone 7 всем, кто откажется от фамилии "Путин".

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