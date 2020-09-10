Учитель математики показал "гениальный" трюк, как быстро решить сложные задачи

Пользователи сети сожалеют, что не знали об этом раньше

Почти пять миллионов просмотров в TikTok собрал невероятный лайфхак от учителя математики Дмитрия Давидюка. Друзья и подписчики мужчины в комментариях признали, что это просто гениальный способ, а также сожалеют, что не знали об этом раньше.

Дмитрий показал, как пользоваться "методом бабочки" – легко складывать дроби с разными знаменателями. Его суть заключается в том, что при сложении дробей нужно умножить числитель первой дроби на знаменатель второй, а затем числитель второй на знаменатель первой. Сумма двух получившихся чисел будет числителем дроби в ответе, а ее знаменателем – результат умножения знаменателей складываемых дробей.

Юзеры восхитились тем, насколько простыми могут быть решения задач, которые сначала кажутся сложными.

"Если бы так прекрасно учителя объясняли в школе, то я любила бы алгебру", – пишет под видео одна из пользовательниц TikTok. Некоторые юзеры также отметили, что благодаря "методу бабочки" наконец-то поняли тему, которая не давалась им в школе.

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Напомним, ранее 30-летний житель Японии поделился со своими друзьями в Twitter необычным посланием в виде математической формулы, которое ему на подаренном фартуке оставила жена.

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Кроме этого, мы рассказывали, как в онлайн-уроке по математике заметили ошибку.

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