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Учительница нашла золотое кольцо с гербом и разбогатела

Украшение принадлежало дворянскому семейству из графства Суффолк

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:32
Золотое кольцо с гербом принесло учительнице 300 тысяч гривен Фото: Michelle Vall в Facebook
Золотое кольцо с гербом принесло учительнице 300 тысяч гривен
Фото: Michelle Vall в Facebook

53-летняя сотрудница начальной школы Мишель Валль из британского города Блэкпул отыскала старинное золотое кольцо, которое вскоре уйдет с молотка за 10 тысяч фунтов стерлингов (304 тыс. гривен).

В интервью East Anglian Daily Times женщина призналась, что начала увлекаться поиском кладов в ноябре 2018 года. Недавно она решила проверить металлоискателем берег озера Лох-Ломонд. После нескольких дверных ручек, деталей от трактора и множества металлических предметов ей попалось золотое кольцо с гербом.

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Мишель Валль предложила находку Национальному музею Шотландии, однако после многомесячных раздумий организация ответила отказом. Тогда Валль показала ее знакомому антиквару. Тот выяснил, что кольцо изготовлено между 1640 и 1680 годом и, судя по гербу, принадлежало дворянскому семейству из графства Суффолк. По его оценке, на аукционе в сентябре за него удастся выручить около 304 тыс. гривен.

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Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу.

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