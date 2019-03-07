Учительница разбогатела благодаря мелкому шрифту в документах

Женщина внимательно прочла юридические бумаги и выиграла деньги

Учительница выиграла 10 тысяч долларов Фото: goodnewsnetwork

Американская страховая компания Squaremouth устроила тайный конкурс для внимательных клиентов. Условия получения выигрыша (10 тысяч долларов) были написаны мелким шрифтом в документах по оформлению страховки для выезда в другие страны.

Первой подвох разоблачила 59-летняя учительница средней школы Донелан Эндрюс из американского штата Джорджия. Женщина предпочла внимательно прочесть юридические бумаги, которые намеренно были написаны сложным языком с использованием специфических терминов. Скрытое послание оказалось на седьмой странице, сообщает Tampa Bay Times.

"Чтобы подчеркнуть важность изучения документов на подпись, мы запустили конкурс "Платим за чтение", в котором поощрим человека, читающего информацию в соглашениях от начала до конца. Если вы читаете это в период проведения конкурса и успеете обратиться к нам первыми, вам будет вручен главный приз в размере 10 тысяч долларов", — говорилось в бумагах.

Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions. Таким образом, он сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.

Накануне мы писали, что житель Черкасской области сорвал миллион в лотерею. А вот 46-летняя украинка Оксана Захарова из Нью-Джерси практически "по ошибке" выиграла в лотерею пять миллионов долларов.

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