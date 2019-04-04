Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

Лорен Миранда переслала свой обнаженный снимок партнеру

Учительницу уволили из-за обнаженного фото в сети Фото: Depositphotos

Учительницу из Нью-Йорка (США) Лорен Миранду уволили из-за "голого селфи". Женщину попросили уйти из школы, когда ученики начали рассматривать на уроках ее снимок топлесс. Впрочем, сама Лорен считает свое увольнение незаконным, и требует моральной компенсации - три миллиона долларов. О педагогах, которым пикантные фотографии сломали карьеру, узнавала корреспондентка "Сегодня" Юлия Беглецова.

Свой откровенный снимок Лорен Миранда переслала партнеру в частной переписке еще несколько лет назад. "Это фото никогда не обнародовалось. Где его взял, вопрос на миллион", – уверяет она.

Ученики рассматривают снимок учительницы математики еще с января. Но только теперь Лорен решили уволить, мол, она подает плохой пример школьникам и портит имидж педагога. Эту ситуацию руководство школы не комментирует, а вот родители учеников фотографию обнаженной Лорен не считают преступлением.

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Адвокат Миранды уверен, что с учителем-мужчиной такого бы не произошло, и потребует три миллиона долларов компенсации для своей подопечной. "Мужчины постоянно демонстрируют грудь, и ни один не имел проблем. А вот когда женщина делает подобное, как в нашем случае, она остается без работы", – рассказывает Джон Рэй, адвокат Лорен Миранды.

С адвокатом Лорен вряд ли согласен учитель из Нью Йорка, Мэтью Малеско. Он работал педагогом дефектологом, пока его обнаженный торс не увидели на фото в соцсети. А затем нашлось и видео, где педагог без одежды танцует в ночном клубе.

Напомним, повзрослевший школьник отомстил учителю, который унизил его 20 лет назад. Кроме этого, мы писали, что на Оболони конфликт учителя с отцом школьника закончился жестокой дракой.

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