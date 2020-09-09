Удивительное место: на видео показали крупнейший в мире комплекс бело-голубого фарфора

Он находится в китайском городском округе Наньчан

Крупнейший в мире керамический комплекс бело-голубого фарфора показали на видео. В его состав входит 26 зданий общей площадью 190 тысяч квадратных километров. Сооружения находятся в китайском городском округе Наньчан.

Белые здания с синими узорами напоминают традиционные работы древних китайских мастеров. На внешнюю обделку ушло 45 тысяч плиток.

Крупнейший в мире комплекс бело-голубого фарфора в Китае Фото: Sohu.com

Кстати, провинцию Цзянси, где расположен город Наньчан, называют фарфоровой столицей Китая – фарфор там начали изготавливать еще три тысячи лет назад.

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Это очень хорошая локация для отдыха и развлечений: там можно попробовать вкусные блюда, традиционную выпивку, посмотреть кино, пойти в аквариум, а также приобрести интересные сувениры.

Керамический комплекс бело-голубого фарфора спроектировала известная британская дизайнерская компания Stufish.

Детальнее смотрите в сюжете:

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