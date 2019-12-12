Украина выбилась в лидеры по просмотрам порно: что и сколько времени смотрим

Наша страна второй год подряд попала в список 20 стран, в которых сайтом PornHub пользуются больше всего

PornHub показал статистику смотрения порно в Украине Фото: Depositphotos

Один из самых больших в мире порносайтов PornHub, который ранее назвал популярные версии Android своих посетителей, обнародовал статистику за 2019 год. Интересно, что Украина второй год подряд попала в список 20 стран, в которых этим ресурсом пользуются больше всего, заняв 16 место. В первой пятерке оказались США, Япония, Великобритания, Канада и Франция. Об этом сообщается на официальном сайте PornHub.

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Итоги года на сайте PornHub: позиции Украины

Самые популярные среди украинцев категории – хентай, MILF, анал, зрелые и любительское видео. В целом в мире тренды на видео для взрослых были такими: японское, лесбийское, любительское, хентай и зрелые.

ТОП-5 запросов для пользователей из Украины: gangbang (оргии), femdom (доминирование женщины), публичный секс, JOI (женщина дает инструкции по мастурбации) и зрелые. В мире первая пятерка запросов следующая: любительское видео, пришельцы, POV (порно с эффектом присутствия), Belle Delphine (популярная видеоблогерша) и косплей.

Скриншот: pornhub.com

Средний возраст посетителей порносайта – 36 лет. Украинская аудитория оказалась чуть моложе – 34 года.

Средняя продолжительность пребывания на сайте в мировом списке выросла на 15 секунд и составила 10 минут 28 секунд. В Украине этот показатель – девять минут 56 секунд.

Pornhub – интернет-ресурс, предоставляющий пользователям доступ к порнографическим материалам. Является одним из самых популярных порносайтов в мире. Pornhub запустили в Монреале. С 2007 года он имеет офисы в Сан-Франциско, Хьюстоне, Новом Орлеане и Лондоне. В марте 2010 года Pornhub перекупила компания Manwin (ныне – MindGeek), владеющей многими другими аналогичными платформами.

Напомним, что ранее порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей сети. Также эксперты назвали самые частые ошибки при поиске порно.

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